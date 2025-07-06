Из озера в Энгельсе вытащили труп купавшегося пенсионера

Трагический случай произошел 6 июля на озере Сазанка в Энгельсе Саратовской области.

В 13:56 в службу спасения поступило сообщение об утоплении человека.

Водолазы областной аварийно-спасательной службы обнаружили и извлекли из воды тело мужчины 1958 года рождения. По предварительной информации, погибший — пенсионер, который отправился купаться и утонул.

На месте работали сотрудники полиции и следственных органов. В настоящее время Следственный комитет проводит процессуальную проверку для установления всех обстоятельств трагедии.