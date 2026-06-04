Саратовская область оказалась в числе беднейших регионов ПФО по уровню зарплат

Социально-экономическое положение Саратовской области в 2026 году не улучшилось.

По итогам первого квартала 2026 года регион занял 12-е место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате, которая составила 69 512 рублей. Это на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Хуже показатели только у Мордовии (69 023 рубля) и Чувашии (67 708 рублей). Средняя зарплата по ПФО составляет 79 669 рублей, а в Татарстане — 94 151 рубль.

В марте Саратовская область также оказалась на 12-м месте с зарплатой 71 362 рубля, что ниже, чем в Мордовии (70 697 рублей) и Чувашии (70 965 рублей).

В целом по России самая высокая средняя зарплата зафиксирована на Чукотке — 227 887 рублей, в Москве — 201 926 рублей и в Магаданской области — 185 408 рублей.

Саратовская область также находится в шаге от топ-10 беднейших регионов России, что подчеркивает экономические трудности, с которыми сталкивается регион за последний год.

Ольга Сергеева