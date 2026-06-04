Июньские пенсии саратовцам перечислят досрочно

В этом году День России отмечается в пятницу, 12 июня, что делает этот день праздничным выходным.

В связи с этим Социальный фонд России (СФР) до 11 июня включительно перечислит пенсии и другие выплаты, которые обычно поступают на счета с 12 по 14 число месяца.

Также в почтовых отделениях в большинстве регионов досрочные выплаты, ожидаемые 12 числа, будут произведены заранее. Саратовцам рекомендуется уточнить дату зачисления в своих банках и отделениях почты.

Для получения более подробной информации можно обратиться в СФР.

Ольга Сергеева