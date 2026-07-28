Ушел из жизни экс-прокурор Саратова и Энгельса Владимир Климов

В Саратове скончался бывший прокурор города Владимир Климов.

На 57-м году жизни умер начальник управления департамента при Верховном Суде РФ в Саратовской области Владимир Иванович Климов. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили коллеги покойного.

Владимир Климов родился 7 июля 1970 года. Почти вся его профессиональная биография была связана с органами прокуратуры региона. Он начал карьеру помощником прокурора Базарно-Карабулакского района, затем занимал руководящие посты в Балтайской, Аткарской и Красноармейской прокуратурах.

С апреля 2006 года по июль 2015-го Климов возглавлял прокуратуру Саратова, а впоследствии был назначен прокурором Энгельса. За годы службы он был удостоен звания «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

В апреле 2026 года Владимир Климов перешел на работу в управление департамента при Верховном Суде, где и трудился до последнего времени.

Ольга Сергеева