Ушел из жизни экс-прокурор Саратова и Энгельса Владимир Климов

В Саратове скончался бывший прокурор города Владимир Климов.
На 57-м году жизни умер начальник управления департамента при Верховном Суде РФ в Саратовской области Владимир Иванович Климов. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили коллеги покойного.
Владимир Климов родился 7 июля 1970 года. Почти вся его профессиональная биография была связана с органами прокуратуры региона. Он начал карьеру помощником прокурора Базарно-Карабулакского района, затем занимал руководящие посты в Балтайской, Аткарской и Красноармейской прокуратурах.
С апреля 2006 года по июль 2015-го Климов возглавлял прокуратуру Саратова, а впоследствии был назначен прокурором Энгельса. За годы службы он был удостоен звания «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
В апреле 2026 года Владимир Климов перешел на работу в управление департамента при Верховном Суде, где и трудился до последнего времени.
Ольга Сергеева