Саратовских учителей-целевиков оштрафуют за отказ от отработки

Более 70 педагогов-целевиков СГУ и Балашовского института должны трудоустроиться до конца 2026 года.

Выпускникам педагогических специальностей Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, обучавшимся по договорам о целевом обучении, дано не менее трех месяцев на обязательное трудоустройство. Речь идет о 60 выпускниках СГУ и 12 выпускниках Балашовского института (филиала СГУ), завершивших обучение в 2026 году. Об этом «МК в Саратове» сообщили в региональном министерстве образования.

Для сравнения, в 2025 году классический университет выпустил 52 педагога-целевика. Из них 48 приступили к работе по распределению, один поступил в магистратуру, а трое отказались от отработки. В Балашовском институте в прошлом году целевой договор выполнили трое из четырех выпускников.

В министерстве образования напомнили, что нарушителям условий договора грозит штраф. Уведомления направляются в установленном порядке, а выплатить штраф необходимо в течение 12 месяцев с момента получения требования.

Ольга Сергеева