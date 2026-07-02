Ушел из жизни известный саратовский хирург Григорий Аврамович Блувштейн

Сегодня ночью, на 76-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Григорий Аврамович Блувштейн.

Об этом сообщает Саратовская областная клиническая больница, хирургическую службу которой он возглавлял.

Григорий Блувштейн работал здесь с 2012 года, однако его общий стаж в медицине превысил полвека.

В некрологе, опубликованном медицинским учреждением, отмечается колоссальный вклад врача в развитие региональной хирургии: «Григорий Аврамович стоял у истоков многих направлений, которые сегодня являются «золотым стандартом» хирургии. Хирурги, прошедшие его школу, сейчас трудятся в разных уголках мира и с благодарностью вспоминают своего учителя».

Коллеги запомнят профессора не только как виртуозного хирурга и блестящего ученого, но и как мудрого наставника и чуткого человека.

Церемония прощания состоится в траурном зале СОДКБ по адресу: Смирновское ущелье, 1, строение 5. Точное время проведения гражданской панихиды больница сообщит дополнительно.

Ольга Сергеева