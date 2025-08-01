Ушел из жизни профессор Саратовской консерватории Валентин Ханецкий

30 июля на 89-м году жизни скончался выдающийся музыкант и педагог, профессор Саратовской государственной консерватории Валентин Ханецкий.

Выпускник Саратовской консерватории 1961 года, он посвятил родному вузу более полувека своей жизни. С 1965 года преподавал на кафедре специального фортепиано, трижды избирался деканом музыковедческого и исполнительского факультетов.

Валентин Ханецкий оставил яркий след в музыкальной культуре региона. Как пианист он выступал с концертами в России и за рубежом. В 2017 году по его инициативе был создан музей истории консерватории. Его книга «Отзвучавшее…» стала ценным исследованием музыкальной жизни Саратовского края.

Среди учеников профессора — заслуженные артисты России, лауреаты престижных конкурсов. Коллеги и студенты запомнят его как мудрого наставника и преданного служителя музыкального искусства.