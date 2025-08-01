Полиция вернула домой потерявшегося под Саратовом 4-летнего велосипедиста

30 июля на улице Телефонной в Аткарске сотрудники ГИБДД заметили маленького велосипедиста, который создавал помехи движению машин. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Как выяснилось, 4-летний мальчик самостоятельно уехал далеко от дома и не смог назвать полицейским свои данные.

Сотрудники правоохранительных органов доставили ребенка в отдел, где установили его личность и место жительства. Оказалось, что семья мальчика благополучная и не состоит на учете.

Мать ребенка пояснила, что сразу начала поиски, когда обнаружила исчезновение сына. По ее словам, ранее мальчик никогда не уезжал так далеко во время прогулок. С женщиной провели профилактическую беседу.

Полиция продолжает проверку по данному факту.