Ушла из жизни саратовский историк-гуманист Нина Девятайкина

В возрасте 79 лет скончалась доктор исторических наук, выдающийся специалист по культуре Возрождения и профессор кафедры гуманитарных дисциплин Саратовской государственной консерватории (СГК) имени Л.В. Собинова.

Информацию о смерти Нины Девятайкиной опубликовала пресс-служба вуза.

Нина Ивановнародилась 26 февраля 1947 года. Её профессиональный путь стартовал на историческом факультете СГУ имени Н.Г. Чернышевского, который она окончила в 1969 году, получив классическую квалификацию «историк и преподаватель обществоведения».

Ключевой темой всей её научной жизни стала итальянская гуманистическая мысль. В 1979 году учёная блестяще защитила кандидатскую, посвящённую этике Франческо Петрарки, а спустя 13 лет, в 1992-м, представила докторскую диссертацию, фундаментально исследующую мировоззрение того же поэта. Истинный полиглот, профессор свободно владела итальянским, английским, французским, испанским и латынью, что позволяло ей работать с первоисточниками эпохи Ренессанса.

Более полутора десятилетий (с 1992 по 2007 год) Нина Девятайкина заведовала кафедрой истории Средних веков в родном СГУ. В начале 2010-х годов она также успела передать свои знания студентам СГТУ, читая курс по менеджменту туристического бизнеса.

Однако главный этап её биографии был связан с Саратовской консерваторией, куда она пришла в 2012-м. Здесь профессор разработала уникальные авторские программы, которые пользовались огромной популярностью у творческой молодёжи: от «Современных проблем гуманитарной науки» до тонких «Технологий профессионально-ориентированной риторики». Коллеги запомнили её как бессменного члена диссертационного совета СГК и руководителя лаборатории «Образ и текст в их взаимодействиях».

Администрация консерватории пока не объявила дату и место проведения гражданской панихиды. О времени прощания будет сообщено дополнительно.

