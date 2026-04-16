Общественник об открытии лагерей на Кумысной поляне: Преступление против детей из-за угроз БПЛА

Информация о том, что в этом году работа детских лагерей в черте Кумысной поляны будет ограничена, появилась в личных соцсетях главы города Игоря Молчанова.

Градоначальник отметил, что подготовка к летней оздоровительной кампании идет полным ходом. В этом году свои двери для юных отдыхающих распахнет 121 пришкольный лагерь с дневным прибыванием. При этом для исключения рисков, связанных с угрозой безопасности учащихся было принято решение приостановить работу детских лагерей на Кумыске. При этом будет проработан механизм расширения мест в других оздоровительных центрах.

«Меры вынужденные, но очень важные. Власти исходят из текущей оперативной обстановки. Зачастую детские оздоровительные лагеря находятся в открытой местности. Крайне сложно обеспечить стопроцентную защиту этих объектов. Безопасность наших детей должна быть на первом месте.



Их отдых не должен быть ничем омрачен. Региональное Правительство делает всё для этого необходимое. Те семьи, что уже приобрели путевки в детские оздоровительные лагеря — получат необходимую компенсацию.



В образовательных учреждениях региона будут работать школьные площадки. Которые смогут стать альтернативой детским лагерям. И помогут родителям младших школьников организовать досуг.



В летний период продолжат работать спортивные секции. Так, в регионе несколько лет подряд реализуется программа «Дворовый тренер». Дети смогут заниматься любимым хобби даже в каникулы.

Сейчас главное сохранять спокойствие и помочь детям провести лето с пользой», — прокомментировал председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и экологии Общественной палаты города Саратова Айса Акчурин.

