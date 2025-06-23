Ушёл из жизни декан мехмата СГУ Андрей Захаров

22 июня умер декан механико-математического факультета СГУ Андрей Захаров после тяжёлой болезни, сообщила пресс-служба вуза.

Выпускник мехмата СГУ 1988 года, он защитил диссертацию в 1993 году, работал в педагогическом институте им. Федина и СГУ. С 2003 года – декан мехмата. В 2009 году получил звание «Почётный работник высшего образования РФ».

Захаров помог создать базовую кафедру в Лицее математики и информатики Саратова. «Андрей Михайлович был предан университету, воспитал дочь и любил внука», – отметили в СГУ.

Панихида пройдёт 24 июня в 13:00 в третьем корпусе СГУ.