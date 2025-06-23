Роман Бусаргин: По итогам Петербургского международного экономического форума были заключены важные соглашения

По итогам Петербургского международного экономического форума были заключены важные соглашения, связанные с инвестиционными проектами и социально-экономическим развитием региона. Потенциальный объем инвестиций превысит 118 млрд рублей, количество новых рабочих мест — более 1,3 тысячи.

Задача профильных ведомств Правительства — обеспечить реализацию всех достигнутых договоренностей на практике. Для этого необходимо постоянно поддерживать связь с инвесторами, на каждом этапе индивидуально сопровождать все проекты, понимать все сложности и помогать предпринимателям в их решении.

В рамках ПМЭФ Саратовская область была отмечена как динамично развивающийся регион, который становится все привлекательнее для инвестиций. На это влияет множество показателей, начиная от сроков выдачи разрешений на строительство, заканчивая удобством прохождения различных юридических процедур и эффективностью мер поддержки. Несмотря на достигнутые результаты, есть куда стремиться, ориентируясь на практику таких лидеров Национального рейтинга, как Москва, Республика Башкортостан, Республика Татарстан. Детально проработаем каждое направление, чтобы продолжить улучшение инвестиционного климата в Саратовской области, потому что за этим следует развитие экономики в целом, в том числе создание новых рабочих мест и повышение оплаты труда.