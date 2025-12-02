Усова о судьбе завода «Саратоврезинотехника»

Важный вопрос поднял мой коллега по областной Думе Сергей Гладков – как вышло, что некогда крупное предприятие практически в центре Саратова превратилось в рынок?

Речь об имущественном комплексе бывшего завода «Саратоврезинотехника». Как и многие другие объекты, в своё время он был приватизирован, после чего попал под банкротство. Сейчас на его площадке расположены торговые ряды.

О том, правильно ли это, что на месте исторических объектов в областном центре ведётся торговля, на днях уже писала на примере ДК «Рубин». Здесь пример не менее показательный. Только вместо детей пострадали уже их родители, лишившиеся рабочих мест.

Не случайно вопросам правомерности приватизации различных объектов в настоящее время уделяется такое повышенное внимание.

Необходимо добиваться справедливости в интересах людей, а не отдельных выгодополучателей. Этими вопросами, в том числе, занимается и специально созданная при Саратовской областной Думе рабочая группа.