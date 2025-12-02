Рынок на месте трудового подвига: депутат поднял вопрос о судьбе «Саратоврезинотехники»

Имущество оборонного предприятия предлагают вернуть в собственность государству

В Саратовской областной Думе в ходе рассмотрения вопросов, касающихся государственного имущества, приватизированного по спорным схемам, Сергей Гладков обратил внимание на судьбу бывшего завода «Саратоврезинотехника».

Он напомнил, что после вывода из государственной собственности завод был «обнулён» и его территория де-факто превратилась в рынок.

«Некогда преуспевающее предприятие, процедуру банкротства которого многие называли фиктивной и служащей целям вывода имущества, стало пристанищем торгующих мигрантов с непонятным правовым статусом. Рабочие места и развитие уступили место разрушению и стремлению к личному обогащению», — поделился Сергей Гладков.

Он подчеркнул, что «Саратоврезинотехника» — это не просто здание, а часть промышленной истории региона. Предприятие, эвакуированное из Ленинграда во время Великой Отечественной войны, долгие десятилетия было флагманом местной промышленности и источником тысяч рабочих мест.

«Судьба завода «Саратоврезинотехника» — яркий пример того, что у города и его жителей отбирают не только имущество и возможность развития, но и историю. Сегодня вопрос правомерности приватизации госсобственности — это вопрос исторической справедливости и сохранения исторической памяти нашей страны», — отметил депутат.

«Поэтому буду добиваться, чтобы в рамках рабочей группы, созданной в областной Думе, вопросы правомерности приватизации завода «Саратоврезинотехника» были отработаны в интересах жителей», — рассказал Гладков.