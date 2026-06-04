Депутат Усова высказалась о формировании новой народной программы «Единой России»

В «Единую Россию» поступило более двух миллионов предложений для новой народной программы.

В настоящее время продолжается сбор инициатив.

Как сообщила депутат Саратовской областной думы и региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России» Мария Усова, предложения поступают как в очном формате, так и онлайн через сайт естьрезультат.рф. На данный момент принято порядка двух миллионов сообщений, которые будут обработаны и аккумулированы в единый документ.

Саратовские активисты «Молодой Гвардии Единой России» также направили свои инициативы в народную программу.

Ранее, во время однодневного форума «ПолитЗавод», Усова рассказала молодежи о том, как превратить идеи в реальные решения. Депутат отметила: «Для нашей молодёжи это возможность проявить себя, а также поучаствовать в реализации своей идеи, если она найдёт поддержку».

По словам секретаря генерального совета партии Владимира Якушева, половина всех поступивших предложений исходит от жителей в возрасте от 25 до 45 лет. Он подчеркнул важность вовлечения молодежи в политические процессы, что позволит им не только реализоваться, но и внести вклад в развитие страны.

Таким образом, партия активно работает над тем, чтобы учесть мнения граждан и создать программу, отражающую запросы населения.

Ольга Сергеева