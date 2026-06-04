Власти Саратовской области официально открыли 44 пляжа

В регионе на сегодняшний день принято 44 декларации о готовности мест отдыха к купальному сезону.

В это число входят муниципальные пляжи, объекты баз отдыха и детские оздоровительные лагеря. Собственники этих территорий самостоятельно готовят их к сезону и подают заявления в контролирующие органы.

Для сравнения, в предыдущие годы количество безопасных зон было больше: в 2025 году задекларировали 58 объектов, а в 2024 году — 52. Это снижение вызывает обеспокоенность, особенно на фоне трагической статистики: за прошлый купальный сезон на водоемах региона утонули 25 человек, включая троих детей. Большинство этих случаев произошло в несанкционированных местах.

Инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) в настоящее время проводят профилактические рейды и консультируют владельцев по вопросам обязательных требований.

Главный государственный инспектор Саратовской области по маломерным судам, Артем Голубев, подчеркнул важность выбора одобренных мест для купания. Он отметил, что на таких пляжах должны быть обязательные элементы безопасности, такие как:

Спасательный пост

Медицинский пункт

Буйки

Спасательные средства

Специальная детская купель

Эти меры направлены на предотвращение несчастных случаев и обеспечение безопасности отдыхающих.

Ольга Сергеева