Успех на федеральном уровне: педагог из Энгельса вошла в финал престижной премии

Педагоги Саратовской области успешно выступили в финале Всероссийской премии «Новая философия воспитания» в Москве. Финалисткой в номинации «Навигатор детских открытий» стала советник директора по воспитанию из энгельсской школы №20 Александра Попович.

Премия, организованная при поддержке Минпросвещения, в этом году побила рекорд по количеству заявок — их поступило более 15 600. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что советники по воспитанию стали ключевым звеном в формировании ценностей школьников. «Быть финалистом этой премии — уже почётно. Она даёт возможность раскрыть потенциал», — поделилась Александра Попович.

Финалисты прошли командные деловые игры и проектные сессии. Итогом форума стала презентация общероссийского Кодекса новой философии воспитания.

Алика Толоконникова