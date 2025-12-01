Депутат о давлении на суд: девяностые прошли, а методы остались



Депутат Облдумы от «Единой России» Сергей Гладков в своем телеграм-канале дал оценку публикации в адрес Арбитражного суда области.

В своём заявлении парламентарий назвал данную публикацию «обвинительным опусом», а её появление – «попыткой излияния бессильной злобы» со стороны бизнесмена Курихина. По мнению Гладкова, статья является реакцией на «справедливые решения суда», которые не устроили Курихина.

Он охарактеризовал действия, описанные в статье, как «наезды» в стиле 90-х.

«Девяностые прошли, но методы у их персонажей остались неизменны. И так называемые «наезды» в стиле «передачи приветов», пусть даже и через подконтрольные СМИ — явный стиль бандитов 90-х.

А если учесть, что подобный накат реализуется на независимую ветвь власти, то иначе как правовым беспределом назвать это нельзя. Правда беспредел — это любимая сфера для личностей, подобных Курихину. Например, используя властные полномочия, оказывать давление при назначении судей, чтобы потом требовать нужных решений или применять возможности изменения законодательства в угоду личному бизнесу.

А когда закон отвечает справедливыми решениями в судах, когда следуют совершенно логичные решения по лишению депутатского мандата за коррупционные нарушения, как в случае с Курихиным, то начинается медийная атака на органы власти и их представителей», — подчеркнул Сергей Гладков.

Депутат также высказался о том, что, распространяя подобные материалы, СМИ нужно помнить об ответственности перед законом. Он выразил уверенность в том, что попытки оказать давление на правосудие и дискредитировать государственные институты «не пройдут».