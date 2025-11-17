Утро понедельника в Саратове началось с транспортного коллапса из-за ремонтных работ

Саратов утром 17 ноября столкнулся с транспортным коллапсом.

Как и прогнозировали жители, утро понедельника в Саратове началось с масштабных пробок в Ленинском и Кировском районах. Причиной стало перекрытие движения на улице Большой Горной из-за ремонтных работ, начавшихся еще в субботу.

Основной поток транспорта растянулся от 2-й Дачной до Сенного рынка. Альтернативные маршруты через улицы Шехурдина и Соколовую также оказались перегружены, а движение в районе СХИ затруднено из-за возросшего трафика.

На время работ отменен троллейбусный маршрут №5А, а маршрут №5 сокращен. Обещают восстановить движение до 16:00.

Ольга Сергеева