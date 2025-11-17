Панков: прошу власть усилить контроль за парком на Корсачке

Напомнил историю, когда нерадивый проектант настоял на «модном» решении сделать огромную яму со срезами грунта в парке Изумрудном. Чтобы жители изучали геологические слои.

Время показало — эта идея не применима к жизни и доставляет посетителям парка неудобства. Изначально говорил, такой элемент дизайна лучше заменить. Но чиновники приняли своё решение.

Хорошо, что городская власть умеет признавать свои ошибки. Разговаривал с Михаилом Исаевым. На следующий год наш парк Изумрудный приведут в порядок. В этом году уже есть положительные изменения. Заработали камеры видеонаблюдения. Это поможет снизить количество случаев вандализма.

Что касается строящегося парка на Корсачке, пока не завершился первый этап благоустройства, необходимо исправить недочеты, о которых говорят люди. Жители душой переживают за парк.

Поэтому прошу городскую власть усилить контроль за парком.