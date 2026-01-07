Утром на пожаре в Балакове спасли пьяного курильщика

В городе Балаково Саратовской области на пожаре спасли мужчину.

Возгорание произошло около 4:00 в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Факела Социализма. Сотрудники МЧС, прибывшие на вызов, эвакуировали из задымлённого помещения местного жителя и потушили огонь на площади 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в пожаре виновен сам спасённый мужчина, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, забыл потушить сигарету.

Кроме того, 6 января в 6:30 в Энгельсе произошёл пожар в многоквартирном доме по адресу ул. Космонавтов, 16. В горящей комнате на первом этаже пострадал 41-летний мужчина, отравившийся продуктами горения, его госпитализировали. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, причина устанавливается.

Ольга Сергеева