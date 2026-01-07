Стражи порядка предупредили саратовцев в праздники о дистанционном мошенничестве

В саратовском посёлке Солнечный сотрудники полиции провели акцию по профилактике телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Участковые встретились с жителями и сотрудниками местных организаций, чтобы рассказать о новых схемах обмана и основных мерах безопасности. Инициаторы мероприятия призвали граждан быть особенно бдительными при общении с незнакомцами, никогда не сообщать посторонним личные и банковские данные и немедленно прекращать подозрительные телефонные разговоры. Особенно нужно быть внимательными в праздники, когда бдительность ослабевает.

Всем участникам встречи полицейские вручили специальные памятки с подробным описанием распространённых мошеннических схем и рекомендациями, как не стать их жертвой.

Ольга Сергеева