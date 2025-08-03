Утром под Саратовом шофер иномарки погиб при столкновении с деревом

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области утром 3 августа произошло смертельное ДТП.

По информации регионального управления ГАИ, на трассе между Базарным Карабулаком и селом Стригай около 8:40 неподалеку от Старой Жуковки 55-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением.

Иномарка съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Мужчина-водитель погиб на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.