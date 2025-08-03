Женщина из Саратова хотела легко заработать в интернете и осталась без денег

Саратовчанка лишилась 75 тысяч рублей из-за мошенников.

34-летняя жительница поселка Солнечного областного центра стала жертвой интернет-аферы. В мессенджере ей предложили «легкий заработок» — выкуп товаров за процент.

Женщина пополняла указанные счета, пока не потеряла 75 100 рублей. Хотя участковый ранее предупреждал ее о подобных схемах, обещания быстрых денег затмили бдительность.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция напоминает: не переводите деньги незнакомцам и не верьте в «легкий заработок».