Утром в Балакове два человека пострадали в столкновении легковушек

Утром 13 марта в Балаково произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 9:20 на Саратовском шоссе, в районе примыкания улицы Лазурной. Столкнулись автомобили Renault Logan под управлением 61-летнего водителя и «Лада Веста», за рулем которой находился 65-летний мужчина.

В результате удара 65-летний водитель отечественной легковушки и его 61-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, информация о виновнике ДТП пока не разглашается.

Судя по кадрам с места событий, удар был значительной силы: у иномарки сильно деформирован кузов, а отечественный автомобиль с поврежденной передней частью выбросило в сугроб на обочине.

