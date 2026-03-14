Минтруд анонсировал расширение мер поддержки для многодетных семей

Многодетным семьям упростят получение единого пособия.

Минтруд России представил проект постановления правительства, смягчающего критерии назначения единого пособия. Благодаря нововведениям поддержку смогут получить порядка 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 230 тысяч детей, сообщается на официальном портале ведомства.

Корректировки разработаны по поручению президента и расширяют охват нуждающихся граждан. Согласно проекту, если при переоформлении выплат среднедушевой доход семьи превысит прожиточный минимум, но не более чем на 10%, пособие продлят еще на год. В этом случае размер выплаты составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка.

Социальный фонд проведет ревизию всех отказных решений с начала 2026 года и в беззаявительном порядке назначит выплаты семьям, которые теперь соответствуют новым критериям. Дополнительных заявлений и справок не потребуется — уведомление придет в личный кабинет на Госуслугах.

Напомним, в конце февраля Владимир Путин подписал закон о сохранении пособий многодетным при превышении прожиточного минимума в пределах 10 процентов. Нормы распространяются на правоотношения с 1 января 2026 года.

Алиса Эай