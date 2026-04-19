Утром в Энгельсском районе при пожаре на даче погиб 55-летний мужчина

В Энгельсском районе Саратовской области произошёл смертельный пожар на дачном участке.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы ранним утром 18 апреля — в 7:36.

Горела одна из дач в садоводческом товариществе «Мелиоратор». На место оперативно выехали два расчёта пожарных. Огнеборцам удалось ликвидировать пламя, которое успело охватить 35 квадратных метров.

Однако при разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тело 55-летнего мужчины. Спасти его не удалось.

Причины возгорания и обстоятельства гибели человека в настоящее время устанавливаются. Специалисты проводят проверку.

Ольга Сергеева