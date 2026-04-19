График работы саратовских поликлиник изменится в Радоницу

Саратовские поликлиники сократят работу в Радоницу: как изменится график.

В Саратовской области медучреждения скорректируют график приёма пациентов в связи с празднованием Радоницы. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, 21 апреля поликлиники будут принимать посетителей только в первой половине дня — с 9:00 до 14:00.

Вызвать врача на дом в этот день можно будет до 13:00. При этом в каждой поликлинике организуют дежурство ответственных администраторов. В амбулаторно-поликлинических учреждениях приём также будет идти до двух часов дня, стационары продолжат работать в круглосуточном режиме.

В минздраве подчеркнули: врачи участковой службы останутся на посту как в поликлиниках, так и на выездах — столько времени, сколько потребуется для полного обслуживания прикреплённого населения. Если нагрузка на дежурных специалистов окажется повышенной, к работе подключат дополнительных врачей. Для поездок в отдалённые адреса предусмотрен дежурный автотранспорт.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков заверил, что все лечебные учреждения будут функционировать в полном объёме. Пациенты сохранят доступ как к экстренной, так и к плановой медицинской помощи в стационарных условиях.

Ольга Сергеева