Утром в Саратове и Энгельсе пропал мобильный интернет

В Саратове и Энгельсе сегодня, 22 января, произошли перебои в работе мобильного интернета.

По сообщениям горожан в соцсетях, в Саратове с доступом в интернет возникли сложности в центральной части города и в поселке Юбилейный.

Напомним, что периодические сбои мобильной связи в Саратовской области фиксируются с весны 2025 года. Специалисты связывают эти перебои с работой систем РЭБ, которые активируются для противодействия угрозе атак беспилотников. Ранее региональные власти уже публиковали инструкции о том, как в таких ситуациях подключиться к открытым Wi-Fi-точкам или вызвать такси по телефону.

Саратовская область неоднократно подвергалась атакам с воздуха. В частности, в ночь на 19 января над регионом было сбито 29 беспилотных летательных аппаратов. Во время того инцидента обошлось без пострадавших.

Алиса Эай