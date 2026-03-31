Утром в саратовском селе сгорел частный дом

В Ртищевском районе огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 8:02. Сообщалось, что в деревне Осиновка горит частный жилой дом. Пламя успело охватить 50 квадратных метров.

На место незамедлительно выдвинулись два расчёта пожарных. Специалистам удалось оперативно справиться с огнём и не допустить его распространения на соседние строения.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, предварительная версия случившегося — нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Спасатели в очередной раз призывают жителей внимательнее относиться к состоянию электропроводки и не оставлять включённые приборы без присмотра.

Ольга Сергеева