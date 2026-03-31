Саратовские спасатели вызволили плавающую на льдине собаку

Пёс дрейфовал по Волге на льдине.

Необычный вызов поступил в экстренные службы Саратовской области днём 31 марта. В 13:36 очевидцы сообщили: в акватории Волги, в границах Волжского района города, замечено животное, оказавшееся в ледяном плену.

Как уточнили интернет-изданию «Новости Саратова» в Областной службе спасения, четвероногий «пассажир» оказался на отколовшейся льдине, которая медленно дрейфовала по реке. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили на набережной собаку — она стояла на обломке льда и не имела возможности самостоятельно добраться до берега.

Для проведения эвакуационной операции спасатели применили специальное оборудование. С помощью воздушной подушки они аккуратно переместили животное на сухой участок асфальта, обеспечив ему безопасное приземление.

В ведомстве заверили: спасённая собака чувствует себя хорошо, в медицинской помощи не нуждается. Операция завершилась благополучно.

Ольга Сергеева