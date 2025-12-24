Увековечивающие память жертв геноцида советского народа НКО получат господдержку

Госдума приняла закон о поддержке общественных инициатив, направленных на сохранение памяти жертв геноцида советского народа.

Общественные организации, которые занимаются поисковыми работами в данной сфере и устанавливают имена погибших, смогут считаться социально ориентированными.

Кроме того, документ закрепляет официальный статус за активистами, работающими в этом направлении, признав их деятельность волонтерской.

Это позволит гражданам и организациям, которые помогают в увековечении памяти жертв, пострадавших от нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, получить право на дополнительную государственную и муниципальную поддержку.

Подготовила Ольга Сергеева