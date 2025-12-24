В Саратовской области власти вводят запрет выхода на лед

С 26 декабря в регионе вводится запрет выхода на лёд.

Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Запрет связан с началом формирования ледяного покрова и будет действовать до 12 января 2026 года. В случае необходимости срок могут продлить до установления безопасной толщины льда на Волге.

Аналогичные ограничения запланированы на весенний период таяния — с 15 марта по 15 апреля 2026 года.

В ведомстве отметили, что в этом году ледообразование в регионе началось позже обычного из-за тёплой осени и аномально тёплого начала зимы.

Ольга Сергеева