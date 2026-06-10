Уже более 700 молодых саратовских мам получают новую губернаторскую выплату в 8 тысяч

С 2025 года в Саратовской области действует новая мера поддержки для женщин, родивших второго ребенка.
Ежемесячная выплата составляет 8 000 рублей. В этом году условия программы были расширены: теперь пособие доступно матерям до 26 лет включительно.
На данный момент уже более 700 молодых мам воспользовались этой возможностью, а с начала года выплату оформили 303 женщины из различных районов региона.
Подать заявление можно несколькими способами:
- Через портал Госуслуг.
- Лично в Многофункциональном центре (МФЦ).
- Обратившись в местные органы социальной защиты.
Заявление необходимо подать в течение шести месяцев после рождения ребенка.
- Выплата начисляется с даты рождения малыша и продолжается до достижения им трех лет.
- Доход семьи и имущество не влияют на право получения выплаты — она доступна всем, кто соответствует возрастному критерию.
Эта мера поддержки направлена на материальную помощь молодым семьям и является частью программы по совершенствованию системы социальной поддержки в регионе.
Ольга Сергеева