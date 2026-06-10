В небе над Саратовской областью силы ПВО уничтожили украинские беспилотники

В ночь на 10 июня силы противовоздушной обороны России предотвратили атаку украинских беспилотников над Саратовской областью.

Всего за этот период было сбито 326 вражеских летательных аппаратов в 18 регионах страны, включая Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря.

Атака происходила с 20:00 до 7:00 по московскому времени.

В результате инцидента пострадавших в Саратовской области не зафиксировано. Аэропорт «Гагарин» временно прекратил прием и отправку рейсов с 23:22 до 8:42 утра для обеспечения безопасности.

На данный момент угрозы для жителей региона нет.

Ольга Сергеева