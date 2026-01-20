Минпром рассказал о банкротстве старейшего предприятия «Саратовский институт стекла»

Региональное Минпромэнерго сообщило о банкротстве АО «Саратовский институт стекла» («СИС»).

Арбитражный суд 28 ноября 2025 года признал предприятие несостоятельным и открыл конкурсное производство. Все дальнейшие действия с активами осуществляет назначенный управляющий в рамках закона о банкротстве. На данный момент в самом АО «СИС» работает 33 сотрудника.

При этом на территории института продолжает работу арендатор — компания ООО «СТЕСА-ПРОМ СК». В ней заняты 144 человека, которые занимаются промышленной переработкой стекла и выпуском закалённых стёкол и стеклопакетов.

Напомним, Саратовский институт стекла является одним из старейших прикладных научно-исследовательских предприятий области. Основан в 1960 году.

Ольга Сергеева