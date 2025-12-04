В 2026 году пройдет новый сезон проекта для молодых специалистов «МолоТ»



Во второй раз стартует крупный проект для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд). Новый сезон, который пройдет под патронатом полпреда президента Игоря Комарова, запланирован на 2026 год.

Участвовать могут молодые специалисты предприятий реального сектора в возрасте от 18 до 35 лет, а также молодые семьи с детьми 6–11 лет. В этом сезоне проект ждут нововведения: добавится конкурс профессионального мастерства в формате игровой эстафеты, соревнования по перетягиванию каната, а выступление «Визитка» станет обязательным.

Проект пройдет в два этапа: региональные отборы — с ноября 2025 по июнь 2026 года, а окружной финал состоится в первой декаде августа 2026 года в Пермском крае, где соберутся 14 лучших команд.

Алика Толоконникова