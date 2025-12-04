Экс-чиновника осудят за смерть саратовчанки от падения остановки на Буровой

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела благоустройства администрации Ленинского района.

Он обвиняется в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), повлекшей по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, с марта по ноябрь 2024 года обвиняемый не организовывал проверки и не следил за состоянием остановочного павильона у дома № 20 на ул. Буровой, который находился в ведении администрации. Он не принял мер по замене изношенной конструкции.

21 ноября 2024 года павильон обрушился на 46-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Следствие собрало необходимые доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сергеева