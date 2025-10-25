В 2026 году в «электричке здоровья» саратовцам начнут проводить спирометрию

В Саратовской области 7 лет реализуется проект «Электричка здоровья» — мобильная поликлиника, обследующая пассажиров прямо на вокзалах.

За это время более 3,5 тысяч человек прошли бесплатную диагностику давления, уровня сахара и работы сердца. Об этом сообщили в минздраве региона.

Особое значение проект приобретет в 2026 году, когда перечень обследований дополнят спирометрией — методом оценки объемных и скоростных показателей дыхания. Эта диагностика позволит выявлять нарушения функции легких на ранней стадии.

По словам регионального министра здравоохранения Владимира Дудакова, проект помогает саратовцам сделать первый шаг к здоровому образу жизни. Инициатива уже получила федеральное признание, победив в номинации «Лучший социальный проект в сфере профилактики и ЗОЖ».

Наталья Мерайеф