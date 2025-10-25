В Саратовской области творческим мастер-классом отметили День русской матрешки

В поселке Лысые Горы 24 октября состоялось празднование Дня русской матрешки, приуроченное к 125-летию создания первой игрушки в имении Абрамцево.

Сотрудники местного комплексного центра социального обслуживания организовали для детей мастер-класс по созданию традиционной куклы.

«Этот самобытный символ России хранит в себе частичку нашей истории и культуры», — подчеркнули организаторы. В ходе занятия участники познакомились с историей возникновения матрешки и технологией ее изготовления. По словам сотрудников центра, все созданные детьми работы получились уникальными и красочными.

«Пусть этот праздник напомнит нам, что даже в маленьком предмете может заключаться большая история», — обратились лысогорцы к землякам в завершение мероприятия.

Напомним, что по одной из версий, матрешка происходит из Японии. Историки полагают, что идея этой куклы пришла в Россию из «страны восходящего солнца».

Ольга Сергеева