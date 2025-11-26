В 29 медучреждениях отремонтируют территории дворов по регпрограмме

По инициативе губернатора Романа Бусаргина в регионе продолжается реализация трехлетней программы по благоустройству территорий медицинских учреждений.

В 2026 году в рамках её второго этапа запланирован ремонт прилегающих территорий в 29 медучреждениях. Объем финансирования составит свыше 150 миллионов рублей, что аналогично сумме, выделенной в 2025 году на первый этап, в ходе которого были приведены в порядок 27 объектов.

Как отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков, выделенных средств достаточно для выполнения значительного объема работ. Перед ведомством поставлена задача оперативно подготовить все необходимое, чтобы с началом нового строительного сезона приступить к работам. В перечень объектов вошли как городские, так и районные больницы и поликлиники. Например, в Вольской районной больнице планируется отремонтировать около 2 500 кв. метров территории.

По словам главного врача учреждения Дениса Соболева, капитальный ремонт асфальтового покрытия не проводился с 1980-х годов. Реализация данного проекта является крайне ответственной задачей, и его выполнение будет находиться на строгом контроле.

Ольга Сергеева