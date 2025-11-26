В Саратовской области охотникам платят за отстрел лис по 800 рублей

Саратовских охотников приглашают получить вознаграждение за добычу лисиц.

Отмечается, что чрезмерная численность этого зверя негативно влияет на эпизоотическую обстановку в регионе.

За каждую сданную на утилизацию тушку выплачивается 1200 рублей, при этом 400 рублей удерживается за саму утилизацию. На руки выходит 800 рублей «чистыми».

Охота разрешена в рамках действующих разрешений на добычу пушных животных. Важно учитывать, что в каждом муниципальном районе установлен собственный лимит на выплаты, поэтому сдавать тушки необходимо в ветеринарный пункт того района, где была добыта лисица.

Программа по регулированию численности продлится и в 2026 году. Осенне-зимний сезон охоты на пушных животных в Саратовской области продолжается до 31 января.

Ольга Сергеева