В аэропорту Гагарин из-за атаки беспилотников задержан вылет сразу 6 рейсов

В аэропорту Саратова сняты временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Напомним, ограничительные меры были введены из-за объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Коренякоа. В результате тревоги, задержка вылета коснулась шести рейсов, некоторые из которых ожидали вылета с вечера 9 июня.

Согласно информации, предоставленной онлайн-табло аэропорта, к вылету были готовы борта, направляющиеся в Анталью, Калининград и Батуми, которые должны были улететь ночью. Однако рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Новосибирск оставались задержанными с 9 июня. Также были задержаны самолеты из Екатеринбурга, Калининграда и два рейса из Москвы. Борт на Ереван вылетел по расписанию.

В ночь на 10 июня в воздушном пространстве России, включая Саратовскую область, было сбито 326 украинских беспилотных летательных аппаратов. В соседних регионах, таких как Волгоградская, Воронежская, Самарская и Ульяновская области, также проводились операции по уничтожению вражеских дронов.

Ситуация в аэропорту нормализовалась, и теперь все рейсы будут выполняться в штатном режиме. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов доступна на онлайн-табло и на официальном сайте аэропорта.

Ольга Сергеева