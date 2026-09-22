ОЭЗ Саратовской области привлекла с резидентами свыше 72 млрд инвестиций

Благодаря реализации проектов на площадках ОЭЗ создано 518 новых рабочих мест.

Как сообщило региональное министерство экономического развития, особая экономическая зона расположена на территориях Саратова, Энгельсского и Балаковского районов. Сейчас здесь восемь предприятий реализуют масштабные инвестиционные проекты. Среди заявленных направлений — производство инновационных продуктов для освоения космоса, разработка радиоэлектронных систем, переработка цинкосодержащего сырья и выпуск оксида цинка, производство товаров для домашних животных, а также строительство завода по выпуску комплектующих для железнодорожного транспорта.

Особая экономическая зона — это важный инструмент привлечения инвестиций. Резиденты получают налоговые и таможенные льготы, а регион — новые производства и рабочие места, — отметили в ведомстве.

Напомним, статус резидента ОЭЗ позволяет компаниям существенно снизить налоговую нагрузку на период окупаемости проектов и получить доступ к готовой инженерной инфраструктуре.

Ольга Сергеева