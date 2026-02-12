В акции «Оплати долг и подключи личный кабинет – спишем пени» приняли участие уже более 1 тыс. предпринимателей

В акции саратовского регоператора «Оплати долг и подключи личный кабинет – спишем пени» с момента ее старта приняли участие более 1,3 тыс. предпринимателей.

Они оплатили 12 млн рублей, из которых 3,5 млн рублей – задолженность за вывоз отходов. Теперь бывшим должникам будут аннулированы пени на сумму более 350 тыс. рублей

Ранее всем потенциальным участникам были направлены адресные информационные письма с описанием условий акции. По данным Саратовского филиала «Ситиматик», в ней могут принять участие более 5 тыс. предпринимателей и юридических лиц, имеющих задолженность за услугу по обращению с ТКО.

Напомним, чтобы стать участником акции необходимо оплатить сумму основного долга и подключить личный кабинет саратовского регоператора по обращению с ТКО. При выполнении этих условий ранее начисленные пени за несвоевременную оплату услуги будут аннулированы. Однако она не распространяется на те случаи, когда уже вынесено решение суда о взыскании пени или дело находится в процессе рассмотрения.

Акция «Оплати долг и подключи личный кабинет – спишем пени» продлится до 28 февраля 2026 года. Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре Саратовского филиала компании «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.