В Александровом Гае состоялся волейбольный турнир в честь Курбан-Байрама

В Александрово-Гайском районе прошел второй межрайонный турнир по волейболу, посвященный главному празднику мусульман — Курбан-Байраму.

Как сообщили в ДУМСО, на соревнованиях собрались команды девушек из разных районов Саратовской области и Республики Казахстан.

Турнир объединил представителей разных национальностей и вероисповеданий. В состязаниях приняли участие шесть команд: из Озинского, Питерского, Новоузенского районов, команды «Магистраль» и «ФОК Заволжский» из Александрово-Гайского района Саратовской области и команда Казталовского района (Республика Казахстан).

Соревнования проходили в напряженной и захватывающей борьбе. Каждая команда демонстрировала выносливость и стремление к победе. Участницы продемонстрировали высокий уровень спортивного мастерства и командного духа, радуя зрителей красивыми и динамичными играми.

По итогам турнира первое место заняла команда Новоузенского района (Саратовская область), «серебро» взяла команда «ФОК Магистраль» из Александрово-Гайского района (Саратовская область), третье место заняла команда Казталовского района (Республика Казахстан).

В ходе торжественной церемонии награждения имам-мухтасиб Александрово-Гайского района Серекбай-хазрат Ирканалиев вручил грамоты и награды победителям и участницам соревнований. Он отметил высокий уровень организации турнира и мастерство всех команд, поблагодарив их за участие.

Имам-мухтасиб подчеркнул важность проведения таких мероприятий для укрепления дружеских связей между районами и поддержки здорового образа жизни.