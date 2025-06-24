Активисты организовали субботник в сквере микрорайона «Авиатор»

Местное отделение партии «Единая Россия» Заводского района организовало субботник в сквере микрорайона «Авиатор». В мероприятии приняли участие первички, партийцы, молодо гвардейцы, активисты партийных проектов «Новая школа», «Историческая память», «Женское движение Единой России» и представители УК и МБУ «Служба благоустройства города».

«Одной большой дружной командой мы все принялись за уборку территории сквера. На месте проведения субботника была организована выдача необходимого инвентаря: грабли, лопаты, мешки для мусора и перчатки. Участники убрали сухую траву и собрали мусор.

Сквер достаточно молодой и конечно требует к себе особого внимания. Со временем, он станет более уютным местом, где можно будет прогуляться по тенистым аллеям, поиграть на зелёной лужайке. А мы, Заводчане, жители близлежащих микрорайонов, не должны оставаться равнодушными, оставив без внимания сквер», — отметила исполнительный секретарь МО партии Оксана Енина.

«Участие в субботниках не только помогает сохранить чистоту и красоту района, но и способствует формированию активной общественной позиции. Благодаря нашим общим усилиям, общественная территория преобразилась!», — добавила местный координатор проекта «Женское движение Единой России» Светлана Зарьянцева.