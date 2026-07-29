В Аркадаке ребенок загорелся во время розжига мангала взрослыми

Несовершеннолетний пострадал при розжиге мангала.

Вечером 27 июля в экстренные службы поступил тревожный сигнал: в городе Аркадаке при разведении огня обгорел 11-летний мальчик. Инцидент произошёл во дворе частного дома на улице Максима Горького.

Как сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области, взрослые занимались розжигом мангала, когда внезапно произошла вспышка пламени. Огонь мгновенно перекинулся на находившегося рядом подростка.

С ожогами различной степени тяжести ребёнок был экстренно госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ольга Сергеева