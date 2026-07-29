Саратовские археологи нашли землянку возрастом 3,5 тысячи лет эпохи фараонов

В Саратове нашли дом древних людей, которому 3,5 тысячи лет.

В Саратовской области завершилась масштабная экспедиция, которая перевернула представления учёных о древней истории Поволжья. 60 студентов и волонтёров вскрыли 200 квадратных метров земли и обнаружили идеально сохранившуюся землянку бронзового века.

Возраст жилища — около 3,5 тысяч лет. Это значит, что поселение существовало в эпоху египетской царицы Нефертити. За месяц раскопок исследователи собрали более двух тысяч артефактов: фрагменты керамики, каменные орудия, бронзовые наконечники стрел и древние украшения.

Ранее на этом месте уже находили могильник с бронзовыми браслетами и ритуальной булавой — символом власти. Новая находка позволила связать разрозненные факты в единую картину заселения региона. После реставрации все предметы передадут в местные музеи.

Ольга Сергеева