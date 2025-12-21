В Аркадакском районе родным погибших бойцов СВО вручили Книги памяти

В Аркадакском районе Саратовской области ведется системная работа по увековечению памяти земляков, погибших в ходе специальной военной операции.

Мемориализация проводится в разных формах: на школах установлено 12 памятных досок, открываются «Парты Героев», в музеях создаются тематические экспозиции. Имена 37 уроженцев района внесены в региональную Книгу памяти, а 45 имён высечены на местном мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах».

В настоящее время в районе проходит акция по вручению родственникам погибших бойцов памятных экземпляров Книги памяти. Так, в Большежуравском муниципальном образовании глава Александр Юдин передал книги семьям военных Алексея Шубкина, Василия Кужбы и Алексея Малюгина. Аналогичные церемонии проходят во всех поселениях района.



